Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Ïàê ùå ãëåäàìå õóáàâàòà Ìèðà ïî òåëåâèçèÿòà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 15:01 / 03.09.2020Êîìåíòàðè (2)36
©
âèæ ãàëåðèÿòà
Íà 10 ñåïòåìâðè 2020 ã. îò 21:00 ÷àñà ïî ÁÍÒ ùå ñå çàâúðíå îáè÷àíîòî ïðåäàâàíå "Ïèòàé ÁÍÒ“. Âîäåùàòà Ìèðà Äîáðåâà îòíîâî ùå å íà ðàçïîëîæåíèå íà çðèòåëèòå, êîèòî ùå ìîãàò äà çàäàâàò ñâîèòå âúïðîñè è ïðåç íîâèÿ ñåçîí.

Ïðåäàâàíåòî âå÷å ùå ñå èçëú÷âà â íîâ äåí è ÷àñ, íî ùå ïðîäúëæè äà äàâà îòãîâîð è ðåøåíèÿ íà îòäåëíè è âàæíè çà ãðàæäàíèòå ïðîáëåìè.

Âñåêè ÷åòâúðòúê îò 21:00 ÷àñà Ìèðà Äîáðåâà ùå îáñúæäà àêòóàëíèòå òåìè è ñúñ ñâîèòå ãîñòè è åêñïåðòè â ñòóäèîòî. "Â "Ïèòàé ÁÍÒ“, ùå áúäåì ïîëåçíè, ñ îòãîâîðèòå íà ìíîãî îò âúïðîñèòå, êîèòî ïðÿêî çàñÿãàò ÷èñòî ÷îâåøêîòî íè áèòóâàíå - ñìåòêèòå çà òîêà, ïàðíîòî, âîäàòà. Ñòîèì ïî-äàëå÷ îò ïîëèòèêàòà, íî îáðúùàìå âíèìàíèå íà ñúùåñòâåíî âàæíè òåìè, ñâúðçàíè ñúñ çäðàâåîïàçâàíåòî, îáðàçîâàíèåòî, èíôðàñòðóêòóðàòà è êàêâî ëè îùå íå!“, êàçâà âîäåùàòà.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 141
03.09.2020 »
03.09.2020 »
03.09.2020 »
03.09.2020 »
03.09.2020 »
03.09.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/24 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ñåïòåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Ëÿòî 2020 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Èçáîðè çà ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÏ
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: