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Ïðåäàâàíåòî âå÷å ùå ñå èçëú÷âà â íîâ äåí è ÷àñ, íî ùå ïðîäúëæè äà äàâà îòãîâîð è ðåøåíèÿ íà îòäåëíè è âàæíè çà ãðàæäàíèòå ïðîáëåìè.
Âñåêè ÷åòâúðòúê îò 21:00 ÷àñà Ìèðà Äîáðåâà ùå îáñúæäà àêòóàëíèòå òåìè è ñúñ ñâîèòå ãîñòè è åêñïåðòè â ñòóäèîòî. "Â "Ïèòàé ÁÍÒ“, ùå áúäåì ïîëåçíè, ñ îòãîâîðèòå íà ìíîãî îò âúïðîñèòå, êîèòî ïðÿêî çàñÿãàò ÷èñòî ÷îâåøêîòî íè áèòóâàíå - ñìåòêèòå çà òîêà, ïàðíîòî, âîäàòà. Ñòîèì ïî-äàëå÷ îò ïîëèòèêàòà, íî îáðúùàìå âíèìàíèå íà ñúùåñòâåíî âàæíè òåìè, ñâúðçàíè ñúñ çäðàâåîïàçâàíåòî, îáðàçîâàíèåòî, èíôðàñòðóêòóðàòà è êàêâî ëè îùå íå!“, êàçâà âîäåùàòà.
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