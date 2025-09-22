Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пак антирекорди: До дни двама шофьори ще получат "честитки" от Пътната полиция
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:52Коментари (0)59
© bTV
И през тези почивни дни не липсват скоростни нарушения, засечени на 32-те отсечки, на които вече се следи за средната скорост.

От събота до тази сутрин нарушенията на скоростта в страната са общо над 1600.

Поведение като за писта засичат тол камерите в отсечката Момково - Любимец на магистрала "Марица“.

Рекордьорът преминава със средна скорост от 197 км/ч. До дни шофьорът ще получи "честитка" от Пътната полиция.

Акт и наказание ще получи и друг шофьор. В същата отсечка, но в посока към границата с Турция, тол камерите хващат още едно рекордно нарушение - 186 км/ч средна скорост, пише bTV.

За повечето шофьори това е скорост, в която реакцията е почти невъзможна.

За 60 часа през дългия уикенд тол камерите в страна заснемат над 1600 скоростни нарушения. Най-много са в област Видин, Северната скоростна тангента на София и черната отсечка край Телиш.

В края на почивката трафикът е засилен, а опашките – километрични. Най-тежка е обстановката на магистрала "Струма“ в района на Симитли.

Интензивно е движението и по магистрала "Хемус“. В късния следобед задръстване се образува 10 км преди столицата заради ремонт. През целия ден екипи на полицията са на терен и при нужда регулират трафика.

Още по темата: общо новини по темата: 11
06.09.2025 Вижте на кои участъци от утре тол камерите ще засичат и глобяват за средната ни скорост
05.09.2025 379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
08.08.2025 2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат от София до Бургас
06.08.2025 Експерти за новите наказания: Превенцията е от ключово значение за предотвратяване на пътния травматизъм
05.08.2025 Шофьори на линейки: С измерването на средна скорост от ТОЛ камерите разхождането ни до КАТ ще стане ежедневие
20.07.2025 Даниел Митов: Контролът по пътищата става все по-сериозен
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Отбелязване на Деня на Независимостта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: