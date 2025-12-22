ЗАРЕЖДАНЕ...
PR експерт: В момента се правят 4-5 нови политически опита, ще се нарои със страшно много
© NOVA
Журналистът Ружа Райчева посочи, че появата на нов политически проект води до привличане на нови избиратели. "Ако президентът излезе със своя формация, ще погълне голяма част от гласовете за БСП и ''Възраждане", а може би също за МЕЧ и "Величие". Румен Радев е отблъснат от обстановката и появата на "гъби двойници". Партньорите, с които той би могъл да работи, са много трудни, някои от тях го ненавиждат, другите искат да го изполват. Трети пък да го изиграят, за да продължат за негова сметка. Не е изключено Радев да изчака, по-рисково е да се впусне с нова партия сега. Обществото има очаквания и вижда, че нищо не се случва и след протестите. Като че ли досегашните управляващи и опозицията са доста объркани", отбеляза Райчева.
На свой ред политологът Даниел Смилов смята, че изтича времето президентът да слезе на политическия терен. "Явно има някакво колебание, чуди се заради рисковете пред него. Проблематично е изчакването, защото ако подаде оставка, това ще значи, че в президентството се е готвил политически проект, но ако не го направи, ще разочарова избирателите си. Не се знае в кое поле ще влезе евентуален негов проект. В Радев има две идейни нагласи - срещу модела Борисов - Пеевски - там ще намери доста партньори. Втората е позицията му за ЕС и Украйна, където ще открие по-малко съмишленици", подчерта Смилов пред NOVA.
Още по темата
/
Проф. Консатинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
11:11
Елисавета Белобрадова: Радев трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
20.12
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
19.12
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, следва да носи политическата си отговорност докрай
19.12
Още от категорията
/
Антон Златанов: Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент
09:10
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
2,32 млн. клинични пътеки годишно: 37 лечебни заведения извършват около една трета от болничната дейност
21.12
Колко "частни" са частните болници у нас: 11 от тях са получили 70% от приходите си от НЗОК. Данъкоплатците искат да знаят къде отиват парите им
21.12
Ивайло Мирчев: Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Деница Сачева: Няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно д...
22:06 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.