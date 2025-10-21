Новини
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Автор: Емануела Вилизарова 16:06Коментари (0)84
©
Съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов и народният представител от "Продължаваме промяната“ Лена Бориславова внесоха сигнал до Върховната прокуратура за извършен неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела, водени срещу кметове и заместник-кметове от ПП–ДБ — Благомир Коцев (Варна) и Никола Барбутов (София).

В сигнала се припомнят твърденията на ключови свидетели — Соня Клисурска и Диан Иванов, че върху тях е оказван натиск да лъжесвидетелстват не от кого да е, а именно от служители на КПК. Тези твърдения са налични по делата срещу представителите на ПП-ДБ, но разследващите институции отказват да ги забележат. 

Според жалба на Клисурска до съда по мярката й за неотклонение, тя е била притискана да "говори“ срещу Никола Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. "От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва ‘свидетел’. Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице – ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават“, заявява тя.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си, пък разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: "Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва.“

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел или ще бъде привлечен като обвиняем. Това съобщиха от пресцентъра на ПП.

"КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията“, заяви Божидар Божанов.

От своя страна Лена Бориславова коментира: "Ако по което и да е от делата срещу кметовете и зам.кметовете на ПП-ДБ  има данни за безспорно извършено престъпление, то това е престъплението, извършено от служителите на КПК и от Антон Славчев – които карат свидетели да лъжесвидетелстват, за да обслужат политическите интереси на своите господари.“

От ПП–ДБ настояват прокуратурата незабавно да извърши пълна и безпристрастна проверка на действията на КПК.

