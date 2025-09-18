Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ПП: Нека Пеевски да си удържи на думата и слезе от НСО
Автор: Илиана Пенова 12:19Коментари (0)62
© Булфото
Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме че, заради разрешен протест с коли паркирани на паркинга на НС, беше отцепен половината център на София, и то за да може един специален депутат да дойде на работа, защото го е страх да ходи. Този човек смята, че държавата му принадлежи. Държавата не му принадлежи, защото тя е с главно Б като България, а с главно Д. Това заяви Асен Василев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".

"Предстои гласуване на Закона за НСО и съкращаване на разходете. Нека Делян Пеевски да си удържи на думата и да слезе от НСО. Той днес каза, че  охрана не му трябва", каза депутатът от ПП Божидар Божанов.

"Поднасяме съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия да не се политизира", каза още той.

Още по темата: общо новини по темата: 12
18.09.2025 Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай - тази трагедия не трябва да се политизира
18.09.2025 С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на починалия полицай
18.09.2025 Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните си действия убихте един достоен полицай!
18.09.2025 Борисов за протеста на ПП пред НС: Не съм дошъл пеша, защото ме болят
колената
18.09.2025 Министър Кирилов за починалия полицай: Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо
18.09.2025 Асен Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Най-сетне се разходи по тротоарите на София
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
09:45 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
Кабинетът "Желязков"
Огромен пожар край Илинденци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: