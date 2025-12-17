ЗАРЕЖДАНЕ...
ПП - ДБ зове за нов протест срещу решението на НС за бюджета
© ФОКУС
"Станахме свидетели на най-наглото гласуване в този парламент- за четвърти път управляващите се опитват да прокарат крадливия си бюджет и току-що го вкараха в дневния ред на НС. Призовавам всички хора на протест в 18:00 часа, утре вечер. За да бъде блокирано това безобразие за последен път и да не им позволим да отраднем 20 милиарда дълг, който са заложили в бюджета", каза председателят на ПП Асен Василев.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че този бюджет се гласува за бъдат изтеглени милиарди от управляващите, с които да си купят гласове на следващите парламентарни предсрочни избори.
"Днес на председателски съвет поискаха Делян Пеевски да бъде преместен от кабинета му, но ГЕРБ, БСП и ИТН бяха срещу това предложение, явно тази коалиция продължава да работи- тя запазва и крадливия бюджета ", каза още той.
Още по темата
/
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
11:03
Буруджиева: С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза "когато аз бях министър-председател"
15.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
12.12
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
11.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:05 / 16.12.2025
Актуални теми
Лошо куче11
преди 37 мин.
Мъжко дупе веднъж се е*е, няма КОЙ да ви вярва хората се подготвят за Коледа, на тях протести им се иска , вашата мама недоносена, да пукнете до един.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.