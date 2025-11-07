ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията

© Булфото Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията и какъв план имат за излизане от нея, защото се повишава напрежението в обществото, хората започват да се питат ще има ли горива, на какви цени ще бъдат. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента във връзка с новината, че "Гънвор“ се отказва от международните активи на "Лукойл".



Относно сделката, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че това автоматично означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови транзакции.



"Това е изключителен риск за пазара на горива и за функционирането на единствената ни голяма рафинерия", допълни той.