ПП-ДБ с петиция за международно разследване на случая "Петрохан"
Ето какво се казва в петицията:
Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа "Петрохан“ струва живота на шест души, сред които и дете. Появиха се данни, че ДАНС е имала свои вербувани лица в организацията, свързана със случая, което поставя тежки въпроси за това какво е знаела държавата и кога. На изслушване в пленарна зала Деньо Денев не успя да отговори с твърдо "не“ на въпроса дали това е истина. До момента липсват ясни отговори и конкретни резултати от разследването, като:
- Защо не са били предприети навременни мерки?
- Дали е имало институционално бездействие?
- Дали не е бил опънат чадър над дейността на тази група?
От ПП-ДБ посочват, че има опити трагедията да бъде "политизирана и използвана за атаки срещу ПП–ДБ. Активирани са политически говорители и медийни канали, докато по същество липсва обяснение за провала на службите и за действията на ръководствата на институциите".
Според тях отгори дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов и Калин Стоянов.
"Начинът, по който се управлява информацията по случая, създава усещане, че се прави опит да се отклони вниманието от същинските въпроси. Това не изглежда като импровизация, а като предварително изградена акция. Именно затова е необходимо независимо международно разследване, което да установи фактите обективно", се посочва още в петицията.
От партията настояват бъдещият вътрешен министър да изиска независимо международно разследване по случая "Петрохан“.
Днес в кулоарите на парламента Калин Стоянов отговори, че дори и да е имало такъв сигнал към ГДБОП през 2022 г., то е работено по него. Стоянов бе категоричен на въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който "по онова време е раздал значително количество разрешителни за оръжия", посочи той.
