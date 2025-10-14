ПП-ДБ предлагат: Създаване на комисия за "Хемусгейт", изслушване на министър Митов и на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев

© Булфото Парламентарната група на ПП-ДБ ще настоява в дневния ред на Народното събрание за тази седмица да бъдат включени изслушвания на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и на директора на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков, на Деньо Денев, в качеството му на и.ф председател на Държавна агенция “Национална сигурност", както и проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия по казуса "Хемусгейт“.



Това се казва в прессъобщение, разпратено до медиите.



Искането за изслушване на Даниел Митов и директора на ОДМВР-Пазарджик е във връзка с множеството случаи на купуване на гласове на предсрочните местни избори в Пазарджик тази неделя, се казва още в съобщението.



Вижте мотивите на вносителите:



"В рамките на изборния ден бяха отразени масово в социалните мрежи и от национални медии видеозаписи и живи включвания от с. Огняново и други населени места, съдържащи твърдения за търговия с изборен вот и организирани схеми за купуване на гласове. Публикуваните в реално време видеа и живи включвания от изборния ден в община Пазарджик съставляват последователна и проверима картина на груби нарушения на избирателните права, в това число организирано придвижване на хора, подозрителни разплащания в близост до изборните секции, опити за въздействие върху избиратели, както и дефицит на оперативна координация на терен. Именно защото видео материалът от с. Огняново е създаван и разпространяван в хода на деня, той е особено релевантен за преценка на навременността и адекватността на полицейската реакция - дали е имало достатъчно сили на терен, как е осигурен периметърът около секциите, как е гарантирано съхраняването на възможни доказателства, и как е комуникирано с гражданите и медиите, за да се предотврати ескалация и да се защити тайната на вота“.



Делото ,,Коцев"



Искането за изслушване на Деньо Денев е във връзка с обстоятелствата по налагането и последващата отмяна на десетгодишните забрани за влизане спрямо Олег Невзоров и Джони Читадзе и относно институционалните практики и взаимодействието на ДАНС с прокуратурата във връзка с публично известното съдебно производство срещу кмета на Варна.



През юли 2025 г. спрямо Олег Невзоров и Джони Читадзе, видно и от сведения от единния портал за електронно правосъдие, е наложена принудителна административна мярка "забрана за влизане в страната“ с десетгодишен срок, която е отменена в кратък времеви интервал от същия компетентен орган, а именно Държавна агенция “Национална сигурност". Същевременно в публичното пространство са налице противоречиви сведения относно ролята на Невзоров във висящото наказателно производство, свързано с кмета на Варна, включително неговото публично отрицание да е давал показания срещу обвиняемия. Посочените обстоятелства, взети в съвкупност, обуславят необходимостта от институционална яснота относно правните основания, методологията на оценка на риска и вътрешния контрол при налагането и последващата ревизия на мярката, както и относно рамката на взаимодействие с прокуратурата при казуси с висок обществен интерес.



АМ "Хемус“



От ПП-ДБ настояват парламентът да разгледа и да приеме проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно, свързани с авансови плащания, последващи финансови операции и действия на компетентните органи по строителството на АМ "Хемус“.



В публичното пространство чрез разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) и по представени от тях материали е обосновано предположението за съществени отклонения при инхаус възлаганията от Агенция "Пътна инфраструктура“ към "Автомагистрали“ ЕАД за лотове 1–9 на АМ "Хемус“, последвани от договорни схеми с частни дружества, авансови плащания в изключително висок размер (в отделни случаи до 86–99% от стойността), както и от касови операции с голям интензитет и обем. Специално внимание налагат данните за изтегляне в брой на общо 54 097 641,65 лв. в периода 11.06.2020 г. – 08.09.2021 г. и за физическо транспортиране/съхранение на средства, без публично достъпна, достатъчно прозрачна и проследима отчетност за крайното им предназначение. Налице са и публично оповестени данни за подготвен, но невнесен в съда проект на обвинителен акт и за отстраняване на прокурори, водили разследването, което поражда разумни въпроси относно последователността на институционалните действия.



Вносителите са категорични, че "учредяването на временна комисия е не просто процедурен акт, а необходима гаранция за върховенството на правото и защитата на обществения интерес - да се установи с факти и доказателства как са вземани решенията, как са движени средствата и какво реално е построено; да се посочат конкретни отговорности и да се предложат работещи корективи—по-строги правила за авансите, задължителна материална проследимост, независими изпитвания и отчетност пред парламента“.