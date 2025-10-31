Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ПП-ДБ: Този бюджет дърпа България назад
Автор: Марияна Стойчева 10:14Коментари (0)103
©
Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците през последните 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно увеличение на максималния осигурителен доход и чуваме, че вдигат данък дивидент. Това заяви депутатът от ПП–ДБ Мартин Димитров в кулоарите на парламента по темата за бюджета, който се очаква да бъде днес следващата седмица. 

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че Бюджет 2026 е едно продължение на бюджетите, които са приети в сглобката, на което Димитров отговори: 

"Борисов очаквам и с Хан Аспарух да се оправдае. Докато беше нашият кабинет - дефицитът беше 2%. Стига оправдания! Покажете ни една мярка за намаляване на разходите". 

Димитров алармира, че тези леви мерки увеличават дефицита и дърпат България назад и заяви какви мерки трябва да се предприемат: 

"Вдигането на данък дивидент удря инвестиционната активност. Затова ние предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, както направи Естония. Това правителство води България към огромни бюджетни проблеми, ако не се вземат мерки, в един момент ще бъде късно“, поясни той.

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че днес е най-крайният срок, в който трябва да бъде внесен бюджетът.


Още по темата: общо новини по темата: 127
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: