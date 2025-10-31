ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП-ДБ: Този бюджет дърпа България назад
По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че Бюджет 2026 е едно продължение на бюджетите, които са приети в сглобката, на което Димитров отговори:
"Борисов очаквам и с Хан Аспарух да се оправдае. Докато беше нашият кабинет - дефицитът беше 2%. Стига оправдания! Покажете ни една мярка за намаляване на разходите".
Димитров алармира, че тези леви мерки увеличават дефицита и дърпат България назад и заяви какви мерки трябва да се предприемат:
"Вдигането на данък дивидент удря инвестиционната активност. Затова ние предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, както направи Естония. Това правителство води България към огромни бюджетни проблеми, ако не се вземат мерки, в един момент ще бъде късно“, поясни той.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че днес е най-крайният срок, в който трябва да бъде внесен бюджетът.
