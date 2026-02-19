Андрей Гюров като подуправител на БНБ са прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател. Така пише в закона - ча когато бъде назначен за служебен министър-председател, той прекратява правомощията си като член на БНБ. Това каза депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Стою Стоев в парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Стоев отговори на твърденията на ИТН, че служебният премиер Андрей Гюров е закъснял с подаването на оставка като подуправител на БНБ пред Народното събрание и така е встъпил в новата си длъжност в нарушение на закона. Станислав Балабанов от ИТН поиска почивка от парламентарното заседание с искането за спешен председателски съвет, на който да обсъдят въпроса.
"Колегите от ИТН на Председателски съвет по никакъв начин не възразиха по процедурата по встъпването му, а по-скоро се притесняваха, че няма завършен състав на прекратяване на правомощията му, защото следва Народното събрание да констатира това. Не да гласува оставката му, а да констатира, че той вече не е подуправител на БНБ. Защо? Явно имат апетити да се избере нов подуправител на БНБ от тяхната квота", каза той.
"Няма казус. Г-жа Рая Назарян съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител на БНБ. Г-жа Назарян смята, че това е достатъчно и Председателския съвет се обяви върху това докато ИТН смята, че това нещо трябва да се констатира с решение", заключи Стоев.
