ПП-ДБ: Няма да подкрепим бюджета на НЗОК, по-лош е от предходния
Припомняме, че днес новият проектобюджет за 2026 година влезе за разглеждане от ресорната комисия в Народното събрание. Заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването обаче не започна поради липса на кворум.
По-рано днес от Българската асоциация на специалнистите по здравни грижи обявиха протести в цялата страна от сряда - 10 декември - и призовава всички свои членове да се включат в тях.
"В закона за държавния бюджет има предвидени едни 30 млн. евро в бюджета на Министерството на здравеопазването, но те не поставят правило каква да е минималната заплата на специализант, а тепърва ще се разпределят по програма на Министерството между специализантите. В тази връзка този бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния", подчерта депутатът от ПП-ДБ.
"Увеличение ще получат само работещите в бюджетните структури. Това в системата на здравеопазването са много малко структури – Спешна помощ, центрове по кръводаряване и още някои структури на Министерството на здравеопазването, но сестрите в болниците, независимо общински или държавни, няма да получат никакво увеличение на заплатите, както и лекарите", коментира Пандов.
Той категорично заяви, че бюджетът в този вид няма как да бъде подкрепен от парламентарната група на ПП-ДБ.
