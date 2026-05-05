Парламентарната група на “Прогресивна България" пристигна на "Дондуков" 2 на консултации при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

ПГ на "Прогресивна България" бе представена от нейния председател Петър Витанов, Гълъб Донев, Владимир Николов и Антон Кутев.

"Позволете ми да ви поздравя с големия, крупния успех, който постигнахте на парламентарните избори на 19 април. Да ви пожелая - оттук нататък с хубавото българско "На добър час!" Зная, че няма да е леко, няма да е леко на нито една институция в страната, но се надявам на един нов начин на работа между институциите. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото ще трябва да защитите изборния резултат в следващите месеци. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите! След този изборен резултат - държавата ни е е в една политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, стабилно правителство и за сигурност - във всички аспекти на това понятие. Защо е нова политическата ситуация - защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това като политическа сила за пърни път от две десетилетия спечелихте абсолютно мнозинство. Може да направите самостоятелно правителство и това зависи от вас", започна президентът Йотова.

"Днес ще говорим какви са вашите приоритети - Държавата е с удължен бюджет - трудно е, трудно е за икономиката на страната, трудно е за хората. Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача", допълни тя.

"За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандата, даден ни от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт и да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово. От друга страна - търсене на сигурност и справедливост във всички форми - икономическа, социална, правосъдна. За нас потенциалният бюджетен дефицит е голям проблем. Във външнополитически план искам да успокоя всички - 9 години като президент Румен Радев показваше ясни позиции, няма да завием в крайни и радикални позиции", каза председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов.

От своя страна Гълъб Донев даде заявка да бъдат възстановени всички изгубени плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.

Днес Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък.