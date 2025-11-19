Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) преведе 19,4 млн. лв. (19 391 734 лв.) по интервенцията "Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството“ (ПНДЖ3) за Кампания 2025. Финансовата подкрепа постъпи по сметките на 4 414 фермери.Ставката за едно допустимо за подпомагане животно, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, е в размер на 41,07 лв. (21 евро). При същия размер на помощта бяха изплатени средствата на овцевъди и козевъди и за предходните две кампании на директните плащания – за 2023 г. и за 2024г.Помощта е оторизирана в рамките на срока, съгласно изготвения от Фонда Индикативен график за плащанията до края на 2025г. За поредна година ДФЗ отпуска финансовата подкрепа по ПНДЖ3 чрез едно плащане