© виж галерията Дунав мост при Русе – Гюргево бе отворен за преминаване на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той бе на моста при пускане на движението за колите точно в 20.30 часа тази вечер, което е половин час по-рано от предвиденото и проследи дейностите на терен.



По искане на Драганов всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението, са отворени, така че да няма забавяне при преминаване през съоръжението. Към момента от българска страна почти няма изчакващи автомобили да преминат границата. Поради струпването на повече леки автомобили на румънска територия, първо се пускат колите от северната ни съседка насам. От институциите са в готовност да се справят и при увеличаване на трафика, съобщиха от администрацията.



Колкото до тежкотоварния трафик, камионите се предвижда да бъдат пуснати през Дунав мост утре сутринта в 09.00 часа. За тях също всички 4 трасета на изход от България ще бъдат отворени. Властите са в готовност да съдействат и за сортиране на трафика. При намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция "Митници“ ще се пусне и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Такава мярка беше приложена и снощи, за да се даде възможност на повече камиони да напуснат страната.



Към момента по паркингите в Русе има около 200 камиона. Същевременно 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция "Гранична полиция“ продължават да са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско. Също така камионите над 3.5 тона предстои да се спират в района между гара Бяла и град Бяла, като е въведен режим за тяхното поетапно пропускане към Русе. Тежкотоварният трафик в момента се спира и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Движението към Русе се регулира и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра.