Отвлякоха жена от автобус на автогарата в Плевен
Сигналът за отвлечената жена е подаден от дъщеря й на 31 януари около 04:20 часа в Първо РУ – Плевен.
Организирани са незабавни оперативни действия и в 04:50 часа колата е била засечена в град Кнежа на кръстовището на улица "Димитър Бутански“ и улица "Елин Пелин“. Полицейските служители са установили лицата, придвижващи се с него – двама 32-годишни и 34-годишен, както и отвлечената жена.
Тримата мъже са задържани са срок до 24 часа. Извършен е оглед на автомобила. Разпитани са свидетели от разследващ полицай. Сезирана е ОП – Плевен. При проведените процесуално-следствени действия от служители на Първо РУ - Плевен и служители на РУ - Кнежа е установено, че извършител на деянието е 34-годишният. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължават в рамките на образуваното досъдебно производство за престъпление по чл.142, ал.1 от НК.
