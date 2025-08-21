Отварят магистрала "Европа" за движение до средата на септември

© Отварят изцяло за движение магистрала "Европа" до средата на септември. Това стана ясно по време на инспекцията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков на място.



Министърът бе категоричен, че изпълнението е много добро. "Имаме уверение от строителя, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация", коментира той.



"Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Престои най-късно до края на септември, да бъде пусната в експлоатация и магистрала "Хемус", лота между пътен възел "Боаза" и "Дерманци", каза още Иван Иванов.



"Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация. Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани след 4-годишно забавяне. Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи“, подчерта министърът.