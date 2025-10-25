Новини
Отстраниха служителя на ДАИ, блъснал пешеходец в Пловдив, наркотестът му е положителен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:17Коментари (2)83
©
Служител на Областен отдел "Автомобилна администрация“ – Пловдив е причинил пътен инцидент със служебен автомобил вчера (петък) при пристигане пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход служителят бута единия от двама, движещи се заедно пешеходци.

На мястото на инцидента е пристигнал екип от сектор "Пътна полиция“ – Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат, като е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспекторът още вчера е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая. “От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите“, заяви вицепремиерът Караджов по повод инцидента.

Двамата потъпреши от инцидента са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

Днес служителят на Областен отдел "Автомобилна администрация“ – Пловдив ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието им и да поднесе лично своите извинения, съобщиха от министерството на транспорта.






Какво още трябва да се случи, за да бъде закрита ДАИ? Някой да преведе в Google Translate как се съкращават търтеи ли?
0
 
 
Лекото охлузване на пръста на единия пациент всъщност е счупена ръка, другият пациент е със счупено ребро. Блъснал ги е на пешеходна пътека на заден ход. Определено има опит за чадър върху ДАИ-джията.
