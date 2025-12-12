ЗАРЕЖДАНЕ...
Отсечката Телиш–Радомирци, на която загина Сияна, е ремонтирана
Ремонтът се забави дълго време заради следствените действия. В крайна сметка бяха сменени износващият слой и биндерът, положен е асфалт с повишено сцепление тип набита фракция. Стабилизирани са всички банкети, изцяло е премахната ненужната растителност. Мантинели не са предвидени, защото те ограничават пътя и създават допълнителна опасност при ПТП. Това съобщи във Facebook бащата на загиналата в тази отсечка Сияна.
"Предстои да вземем проби от асфалта и да измерим сцепление както ви обещах.
Ако тези действия бяха предприети по-рано, Сияна щеше в момента да е жива, а не в гроба.
Добрият път пази, дори при нарушения и грешки на шофьорите, които винаги са основен фактор за пътно-транспортните произшествия", смята Николай Попов.
Той съобщава, че предстои основен ремонт на пътя през следващата година. Такъв ремонт е необходим в спешен порядък.
"Въпреки че бях един от хората, които поискаха оставката на правителството, не мога да не призная и да не благодаря на един човек, с когото ме срещна личната ми трагедия.
Това е министърът на регионалното развитие Иван Иванов", пише още Попов.
По думите му този човек е изпълнил всички свои ангажименти към него. Преодолял хроничната липса на финансиране в АПИ, преборил се е с много силни лобита и интереси в пътния сектор и е успял да наложи нов темп на работа със съвсем различно качество, отговарящо на всички стандарти. Бащата на Сияна описа министър Иванов като всеотдаен:
"Никога не ми затвори телефона, винаги вдигаше и съдействаше, не само на мен, но и на много неправителствени организации в сферата на пътната безопасност".
Николай Попов апелира работата по подобряването на пътищата да не спира.
"Настоявам за приемственост в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дори би било разумно Иван Иванов да запази поста си в бъдещ служебен кабинет, но се съмнявам в това. Той наруши интереси за милиони и трудно ще му бъде простено от пътната мафия. Винаги съм се водил от разума си и това е напълно логично продължение на започнатата промяна в пътния сектор", подчертава почерненият баща.
"Наречете ме както искате. Може и да ме изкарате комунист, защото Иванов е от квотата на БСП. Но този човек върши работа и това е неоспорим факт.
Винаги съм делял хората на добри и лоши, на работещи и неработещи.
Няма значение кой от коя партия е. Навсякъде има и добри, и лоши. Има работещи и неработещи", заявява Попов в своята публикация.
Той благодари и на инж. Венцислав Ангелов - ръководител на ОПУ Плевен и ОПУ Велико Търново.
