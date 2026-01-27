Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Отряд "Кобра" обсади дома на Христо Върбанов, който е по-известен като Ицо Папата.

Това научи ФОКУС от свои източници.

Домът на Върбанов в Костинброд е бил обсаден от полицията по-рано този следобед.

В редица медийни публикации се твърди, че обискът е във връзка с разследване на имотна мафия, действаща на територията на София, както и със сигнал за отвличане.

ФОКУС проверява информацията.

Очаквайте подробности!