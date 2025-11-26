ЗАРЕЖДАНЕ...
Отпуснаха над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки
По програмата за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2025 до момента са изпълнени проекти за 45 детски
градини, по които са разкрити 2 862 нови места. В 30 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.
За периода 2024-2027 г. по същата програма до момента са изплатени 26 296 362 лв. Два от стартиралите 92 проекта вече са приключили.
Отпускат се и средства за проекти за спортни площадки и физкултурни салони. До момента по тази програма са изградени 22 физкултурни салона, като продължават дейностите по общо стартиралите 130 проекта. Готови са и 234 спортни площадки
