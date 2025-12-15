ЗАРЕЖДАНЕ...
Отпуснаха 18 млн. лв. за спорт и изкуства в училищата
изпълнява за трета поредна година. Ежегодно интересът към програмата се увеличава, като през настоящата учебна година в занимания по изкуства и/или спорт ще бъдат обхванати над 47 500 ученици. За първи път в нея е включен и допълнителен модул за децата със специални образователни потребности.
Целта на програмата е да насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.
По модул "Изкуства“ се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството.
По модул "Спорт“ се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания.
Третият модул, който е специално въведен за деца със специални образователни потребности, обхваща занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове - футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал, които да отговарят на възможностите на учениците.
Подкрепа по програмата получават държавни и общински училища и Националният дворец на децата. Частни училища също участват, чрез договор за партньорство със съответното държавно или общинско училище.
