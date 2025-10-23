ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска да се върнат колите на президентството
"Нека спре с този цирк - отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода". Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там, това е негова воля, че се е качил на "Шкода"-та", каза Борисов и допълни, че още днес му връщат на администрацията на президента всичко.
"Днес да му се върне всичко, за да се спре с това, което прави. Днес Министерство на финансите да им предостави всичко, а ако искат, да се возят и на файтони накрая. Тяхна работа".
Борисов обвини Радев в липса на прозрачност, като спомена, че всички администрации правят обществени поръчки и чакат с години, за да се демонстрира прозрачността и чак тогава се купуват.
"Радев не иска да го прави това, защото прозрачността и обществените поръчки - те са за други, те не са за него. Но за да не се излагаме пред чужденците - днес да му се върне всичко, за да спре, да не обиждаме цирковите артисти, с този цирк".
