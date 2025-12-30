ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново затруднен трафик на границата ни с Гърция заради блокада на фермерите
©
Пропускането на тежкотоварни автомобили през граничен преход "Кап. Петко войвода - Орменион“ от България към Гърция няма да бъде възстановявано до 5 януари 2026г. Към момента движението на товарни автомобили е преустановено и в двете посоки на гръцка територия.
Към момента граничен преход "Илинден - Ексохи“ остава затворен от протестиращи гръцки фермери за неопределено време за товарни автомобили и в двете посоки.
Трафикът по другите гранични пуктове е нормален.
ФОКУС припомня, че в Гърция са активни около 54 блокадни точки с приблизително 5000 трактора, разположени основно по детелини и ключови пътни възли. Фермерите протестират за по-големи субсидии за сектора, както и повишаващите се цени, които засягат всички потребители.
ФОКУС съветва пътувайте внимателно и се въоръжете с търпение, ако пътувате към Гърция!
Още по темата
/
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
28.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
Още от категорията
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
08:05
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма, 2025 ще бъде сред петте най-топли години в България
29.12
Ураганният вятър нанесе сериозни щети: Паднали дървета блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.