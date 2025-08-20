Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Отново откриха контрабандни цигари на "Капитан Андреево": От началото на годината са намерени близо 26 млн. къса
Автор: Емануела Вилизарова 11:03Коментари (0)76
© Агенция Митници
Близо 245 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители при две отделни проверки на товарен автомобил и автобус.

При един от случаите на 16.08.2025 г. в 12:15 часа на Митнически пункт "Капитан Андреево" пристига товарен автомобил, управляван от български гражданин.

Шофьорът представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви профили, от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалата физическа проверка сред декларираната стока и страничните сандъци на полуремаркето са открити 141 800 къса (7090 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

На следващия ден 17.08.2025 г. при митническа проверка на автобус с румънска регистрация са открити контрабандни 103 000 къса (5150 кутии) цигари. Тютюневите изделия са били укрити в личния багаж на един от пътниците, който пътувал от Турция за Румъния.

На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени през държавната граница акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи.

От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 26 000 000 къса цигари. Това съобщават от Агенция "Митници".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Реформи в БДЖ
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: