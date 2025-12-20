Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при км 106 по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери.Заради очаквания засилен трафик по празниците от МВР предприемат мерки за облекчаване на движението по пътищата. "Предприети са мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София", обявиха от СДВР.ФОКУС съветва за безопасно и отговорно шофиране през почивните дни и празниците!