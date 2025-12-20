ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново ограничават тировете през ГКПП "Илинден – Ексохи" заради протест на гръцките фермери
Заради очаквания засилен трафик по празниците от МВР предприемат мерки за облекчаване на движението по пътищата. "Предприети са мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София", обявиха от СДВР.
ФОКУС съветва за безопасно и отговорно шофиране през почивните дни и празниците!
