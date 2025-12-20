Сподели close
Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при км 106 по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери.

Заради очаквания засилен трафик по празниците от МВР предприемат мерки за облекчаване на движението по пътищата. "Предприети са мерки за извеждане на допълнителни екипи по входно-изходните артерии на София", обявиха от СДВР.

ФОКУС съветва за безопасно и отговорно шофиране през почивните дни и празниците!