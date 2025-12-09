Асен Василев и Мартин Димитров станаха от местата си и понечиха да си тръгнат.
"Няма кворум", казаха те, взеха си папките и тръгнаха да излизат от залата.
Стана объркване кой точно е там и кой го няма. "Вие сте се подписали в присъствения списък, г-н Василев, не можете да не присъствате", каза шефът на комисията Делян Добрев.
"Тук се е подписал, изведнъж казва, че не присъства, ами ако не присъствате г-н Василев - излезте пред залата", допълни Добрев и пожела приятен ден на Асен Василев и на Мартин Димитров, които бяха тръгнали да си ходят.
"Има ли кворум, или няма кворум последно, г-н Добрев?", попита Димитров.
"Не знам, сега г-н Василев присъства или не присъства последно, вие виждате ли го?", отговори шеговито Делян Добрев, а след това заседанието на Комисията по бюджет и финанси тръгна по същество.
Повече във видеото.
