Възможни са затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи във връзка със стачните действия на гръцка територия, съобщиха от "Гранична полиция".В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Капитан Петко Воевода - "Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на вход и изход от България.Гръцките фермери протестират вече седмици наред заради забавени плащания на компенсации и субсидии.Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили.Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Северна Македония и Румъния.