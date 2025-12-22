ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново е затруднено преминаването на тирове по границите
В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Капитан Петко Воевода - "Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на вход и изход от България.
Гръцките фермери протестират вече седмици наред заради забавени плащания на компенсации и субсидии.
Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили.
Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Северна Македония и Румъния.
