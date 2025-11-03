ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отменят смъртния акт на мъжа, открит в Пирин
Сезирани са компетентните органи, които да обявят решението за смъртта му за нищожна. Докато този документ не бъде издаден, спрямо мъжа не могат да бъдат предприети никакви действия, тъй като държавните органи не разполагат с правната възможност, нито да го задължат да бъде настанен някъде, нито да му задействат процедура за изваждане на документи за самоличност.
Мъжът е бил адекватен, нормално облечен, разполагал е със средства в себе си. Отказал е всякаква помощ, включително и транспорт. Местонахождението му в момента не е известно.
Той беше намерен от служителите на Национален парк "Пирин", които по време на рутинен обход забелязали импровизиран подслон.
"На 30 октомври служители от парковата охрана към Дирекция Национален парк "Пирин" извършват проверка за незаконно опъната палатка. При проверката установяват лице, което се държи арогантно и не представя документи за самоличност, поради което се налага да бъдат извикани служители от полицейското управление на град Банско за съдействие. При самата проверка, извършена от полицията, се установява, че лицето няма лична карта. Това налага неговото задържане в полицейското управление, където впоследствие се установява, че има издаден смъртен акт — първоначално е било обявено за безследно изчезнало, а по-късно е издаден смъртен акт и то не фигурира никъде в системата", обясни Росен Баненски, директор на НП "Пирин".
Той предполага, че палатката е била на мястото близо до река Демяница от около седмица. "Парковата охрана е минавала оттам преди около седмица при упражняване на контрол за незаконен риболов и тогава палатка не е имало. Предполага се, че преди 2–3–4 дни той е опънал палатката там", каза Баненски.
По думите му мъжът се е държал агресивно, започнал е да обижда парковата охрана, налитал е на бой, не е искал да представи документ за самоличност. Тогава е викната полицията.
"Банско е туристически град — палатки могат да се видят много, но само на определените места. Всяка палатка, която не е на такова място, буди подозрение и ние извършваме проверки", обясни Баненски в ефира на NOVA.
Сега от прокуратурата задействат процедура смъртният акт да бъде заличен. Дотогава мъжът няма как да има документ за самоличност, защото официално не е жив.
Властите нямат право да го задържат, защото няма нарушение. В гората, той е бил адекватен, нормално облечен и е имал пари. За неговите близки на този етап не се знае нищо, нито дали някой ги издирва.
Къде е мъжът сега не е ясно. Твърде вероятно е след анулирането на сегашния смъртен акт, той пак да се окаже в неизвестност. И ако пак не се появи, да се стигне до нов смъртен акт.
