ЗАРЕЖДАНЕ...
Отлагане на делото на скандалния доктор Хасърджиев
© NOVA
В края на октомвири магистратите оставиха обвиняемите в ареста. Днес отлагането дойде по здравословни причини на един от тях.
Припомняме, че причина за задържането е сигнал на жертва. Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев, той и още трима души, сред които актьорът Росен Белов са дрогирали 20-годишен младеж.
Жертвата е била принудена да извършава сексуални услуги, под дулото на пистолет. Младият мъж успява де избяга и сигнализира компетентните органи.
Още по темата
/
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
30.10
Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
30.10
Гръкът, който е в кюпа за случая в "Дианабад": Нямам нищо общо с тормоза над 20-годишното момче
28.10
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев заяви: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
28.10
Съюзът на артистите в България: Действията на отделни лица, независимо близостта им до висши държавни постове, не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност
27.10
Още от категорията
/
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:11
Изтеглят Бюджет 2026
13:55
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:26
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.