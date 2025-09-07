Новини
Откриха в Провадия мистериозна керамична фигура на близо 6500 години
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:35
© NOVA
Мистериозна керамична фигура, датирана на възраст от около 6500 години, беше открита от археолози при разкопки на солницата в Провадия. Уникалният артефакт, който няма аналози, е намерен в основите на къснохалколитна къща и се предполага, че е служил като дух-охранител на древното жилище.

На територията на най-стария солодобивен и градски център в Европа – Провадия-Солницата, екип от археолози се натъкна на поредната загадъчна находка от миналото. Съвсем наскоро, по време на разкопки, учените откриват мистериозна керамична фигура с дължина едва 15 сантиметра.

Артефактът е открит в подовото ниво на къснохалколитна къща. Според ръководителя на разкопките, акад. Васил Николов, това е "овален предмет, много е странен, имам чувството, че е с две уши, две очи и е сърдит“.

Находката е определена от археолога Михаела Димова като "особен керамичен антропоморфен предмет“, какъвто не е виждала досега. Според акад. Николов, образът е на около 6500-6600 години. Учените са озадачени от предназначението му, тъй като няма открити аналози. Миналата година в същата къща, но на пода, е намерен подобен предмет, който обаче е бил изпечен от пожара, унищожил сградата. Новата фигура е открита поставена в основите, което кара археолозите да смятат, че най-вероятно става дума за строителна жертва.

"Аз си мисля, че той изобразява дух-охранител“, предполага акад. Николов. Той обяснява, че в религиозно-митологичната система на древните, освен богинята-майка и нейния съпруг бога-бик, е имало и множество духове. "Всяка къща е имала в представите на древните дух-хранител и според мен именно този образ е поставен в основата, именно да пази къщата и нейните обитатели“, допълва той.

Въпреки тази хипотеза, предназначението на предмета остава загадка. Междувременно разкопките на обекта продължават, като археолозите са убедени, че ще открият още необикновени артефакти от праисторията. "Винаги има находки. Все по-интересни и все по-интересни излизат“, споделя Михаела Димова.






