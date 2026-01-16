Сподели close
Труп на мъж е открит в реката на софийското село Бистрица, част от район "Панчарево". Това съобщиха от СВДР за ФОКУС

Мъжът е на 41 години, а по тялото му няма следи от насилие. 

Разследването продължава.