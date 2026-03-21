Откриха мъртви 9 делфина и 300 птици в района на Северното Черноморие – екологичен инцидент ли е
По първоначална информация случаят може да се окаже сериозен екологичен инцидент. За повече яснота по темата пред bTV говори д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.
"Вчера през целия ден служители на Спасителния център, както и доброволци от Национално-професионална гимназия по ветеринарна медицина и студенти от Ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, имахме сигнали, че има страшно много загинали птици по Северното Черноморие, така както и 9 делфина“, обясни той.
Екипите са реагирали незабавно и са извършили огледи на място: "За това и се явихме на място и тепърва ще установяваме от какво са умрели най-вече делфините.“
Засегнатият район обхваща значителна част от крайбрежието: "Става въпрос от Шабленска Тузла до Дуранкулак.“
На този етап причините за смъртта на животните не са изяснени. "Все още не можем на 100% да кажем, но най-вероятно има човешка намеса“, посочи д-р Петров.
