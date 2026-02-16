Полицията в Кюстендил е открила тупа на 55-годишен мъж в жилището му, съобщиха от пресцентъра на. При извършения оглед от дежурна полицейска група следи от насилие не са открити, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.