Полицията в Кюстендил е открила тупа на 55-годишен мъж в жилището му, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. При извършения оглед от дежурна полицейска група следи от насилие не са открити, трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.