|Откриха Станислав от София
По молба на близките му полицията го издирваше. Станислав от ж.к. "Овча купел“ беше в неизвестност от началото на август.
На 20 август автомобилът му е бил засечен от тол камерите на АМ "Тракия".
