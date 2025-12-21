11-годишно дете от Бургас, изчезнало непосредствено след тренировка по борба в следобедните часове на 19-ти декември, е открито и върнато в семейна среда днес в добро здравословно и физическо състояние. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града заМомчето, тренирало в спортен център в к-с "Славейков", като при приключване на заниманието, вместо да се прибере в дома си, разположен в Централната градска част, самоволно слязло в района на к-с "Зорница", насочвайки се в посока зала "Бойчо Брънзов".Часове по-късно е обявено за общодържавно издирване от роднините си, като донякъде маршрута му е уточнен, чрез близкоразположени камери за видеонаблюдение.Ангажираните полицейски служители осъществили множество оперативно-издирвателни действия, като днес случаен гражданин, разпознал малолетния / по снимки във фейсбук групите/ и алармирал Първо Районно управление - Бургас.Детето е отведено в полицията и впоследствие предадено на майка си. Работата по случая продължава.