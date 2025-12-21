ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване
©
Момчето, тренирало в спортен център в к-с "Славейков", като при приключване на заниманието, вместо да се прибере в дома си, разположен в Централната градска част, самоволно слязло в района на к-с "Зорница", насочвайки се в посока зала "Бойчо Брънзов".
Часове по-късно е обявено за общодържавно издирване от роднините си, като донякъде маршрута му е уточнен, чрез близкоразположени камери за видеонаблюдение.
Ангажираните полицейски служители осъществили множество оперативно-издирвателни действия, като днес случаен гражданин, разпознал малолетния / по снимки във фейсбук групите/ и алармирал Първо Районно управление - Бургас.
Детето е отведено в полицията и впоследствие предадено на майка си. Работата по случая продължава.
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли?
20.12
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
19.12
Баща за идеята за гъвкаво работно време за родители: Работодателите, както винаги, се съпротивляват на такива мерки по много начини
19.12
Д-р Миндов: Профилактиката на остеопорозата трябва да започне още по време на бременността на майката
17.12
СЗО предупреди за нов щам на грипа. Очаква се пикът да бъде до края на декември – началото на януари
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.