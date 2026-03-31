Борислав Михайлов почина тази сутрин в София, съобщиха колегите от "Спортал“.
Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал.
Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.
Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор със 102 мача за представителния ни тим и най-успешния вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, стигнало до бронзовите медали от Световното първенство в Съединените щати през 1994 година.
В клубната си кариера е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски и Футболист на годината за 1986 година.
Със синята фланелка има осем сезона зад гърба си, а след това играе в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България, за да облече фланелката на Ботев за два сезона преди да се отправи към английския Рединг.
В края на столетието се завръща отново на родна земя, за да играе един полусезон в Славия преди да завърши кариерата си в швейцарския Цюрих.
След края на състезателната си кариера става футболен ръководител.
От 2000 година е член на Изпълкома на Българския футболен съюз, а малко по-късно става и първи вицепрезидент.
През 2005 година е избран за президент на Централата и с известно временно прекъсване остава на поста до 2023 година.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.