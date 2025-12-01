Светият синод от години се самоуправлява чрез плаващи мнозинства. Отношенията в Светия синод кореспондират с отношенията в политико-обществения живот. Това каза отец Дионисий вна"Сегашното конфигурирало се мнозинство в Светия синод започва да се разкъсва по начина, по който това се случва в триумвирата президент – мандатоносител – основен фактор в управлението на страната, а именно "ДПС – Ново начало“, допълни той.След смъртта на патриарх Максим през 2012 г., който по думите му е "последният истински български патриарх“, в Българската православна църква вече има 15 автокефални патриаршии. "На всички това им е изгодно. Това патриарх Даниил не го промени. Основната му и единствена мисия беше да бъде не онзи пастир, който разилява, който събира овцете. Аз се виждам по-често с Вселенския патриарх, отколкото с Българския – звучи ли ви разумно? Трябваше да спре покварата и корупцията, която започна след кончината на патриарх Максим и изключителното забогатяване на църквата. Много им треперят расата на нашите митрополити. Ще стоят и ще чакат, няма да има реакция на Светия синод на нито едно от изявленията на патриарх Даниил. Ако той продължава да им бъде удобен, това означава, че ще имаме патриарх на една все по-малка църква“, заяви отец Дионисий.Българската църква трябва да докаже, че е автокефална. "Наливането на средства в църквата я покварява и я превръща в институт-брошка на държавната власт“, смята отец Дионисий.