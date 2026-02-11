След драстичния спад на предложенията за работа през м. декември 2025 г., през януари 2026 г. наблюдаваме възстановяване на пазара на труда. Ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че общият брой на обявите за работа в края на месеца е 40580, което е ръст от цели 72% спрямо предходния месец. На годишна база обаче се наблюдава спад на предложенията с -5%.Най-много е нараснал броят на обявите спрямо предходния месец в сектора "Търговия и продажби“ – те са с 3330 повече спрямо предходния месец (ръст 23%).С голям ръст са и секторите "Производство“ (2719 предложения повече, 20% ръст), "Административни и обслужващи дейности“ (1633 предложения повече, 12% ръст) и "Хотелиерство и ресторантьорство“ (1448 предложения повече, 11% ръст).След тях се нареждат секторите "ИТ“ (720 предложения повече, 7% ръст), "Строителство“ (898 предложения повече, 6% ръст), "Счетоводство, одит, финанси“ (1060 предложения повече, 6% ръст) и "Здравеопазване и фармация“ (627 предложения повече, 5% ръст).На годишна база продължават да се наблюдават отрицателни резултати. С най-голям спад спрямо м. януари 2025 г. е секторът "Логистика и транспорт“. Предложенията в него са с 1207 по-малко (29% спад). След него е секторът "Маркетинг и реклама“ в него има 373 предложения по-малко (26% спад) спрямо м. януари 2025 г.В сектора "ИТ“ продължава да се наблюдава спад на годишна база. Предложенията в него са намалели с 419 (-12%) спрямо предходната година.По отношение на дяловото разпределение първото място продължава да се заема от секторa "Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите "Производство“ (20%) "Административни и обслужващи дейности“ (12%).Останалите са, както следва: "Хотелиерство и ресторантьорство“ (11%) "ИТ“ (7%), "Логистика и транспорт“ (7%), "Строителство“ (6%), "Счетоводство, одит, финанси“ (6%), "Здравеопазване и фармация“ (5%), "Маркетинг и реклама“ (3%) и "Изкуство“ (1%).Според анализa на HR компанията предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели на месечна база с 14%, а на годишна с 6%. През м. януари общият им брой е 3148 или 8,5% от всички обяви.Като разпределение по сектори 43% от този тип предложения са в секторa "ИТ“, следвани от "Административни и обслужващи дейности“ (18%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и "Търговия и продажби“ (10%).Общият брой на обявите в големите градове се е увеличил с 46% спрямо предходния месец.Голяма част от предложенията в страната през м. януари са в гр. София и областта – 37%. Дяловото разпределение в останалите градове е: Пловдив (8%), Варна (6%), Бургас (3%), Русе (2%) и Стара Загора (2%).