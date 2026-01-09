ЗАРЕЖДАНЕ...
От юли месец: Ваксините срещу варицела стават задължителни
ФОКУС припомня, че през ноември в мотивите към измененията на наредбата се посочваше, че Националният експертен съвет по имунизации предлага варицелната моноваксина да бъде включена в Имунизационния календар като задължителна имунизация, както и да се предвиди последваща реимунизация.
За кого е задължителна?
Задължителната имунизация срещу варицела ще обхваща децата, родени след 1 януари 2025 г., като ваксината ще се прилага по двудозов режим – първа доза на възраст между 12 и 15 месеца и последваща реимунизация на четиригодишна възраст. Втора доза няма да се прилага при деца, които след първата имунизация са преболедували варицела, при наличие на медицинска документация или лабораторно потвърждение.
С приетата и обнародвана наредба се създава възможност за провеждане на целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус при бременни жени между 24-тата и 36-тата гестационна седмица. Ваксинацията е препоръчителна и се осъществява без заплащане. Включването на тази целева имунизация в наредбата е по предложение на Националния експертен съвет по имунизации, с подкрепата на Експертния съвет по акушерство и гинекология и на главния координатор на Експертния съвет по неонатология.
