ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|От вторник: Движението към София в част от АМ "Струма" ще е в активната лента
От 9 септември /вторник/ до 12 септември /петък/, между 7 ч. и 17 ч., движението в посока София от 37-и до 56-и км на АМ "Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.
През следващата седмица - от 9 до 14 септември, ще се променя организацията на движение в посока Радомир и по път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, поради полагане на маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 18 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
В същия период от 8 ч. до 17 ч. за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: