От утре временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ "Струма"
При изпълнение на дейностите при подходящи метеорологични условия и за разполагане на нужната техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. По време на работата трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но предвидените текущи работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
