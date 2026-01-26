ЗАРЕЖДАНЕ...
От утре товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на РСМ ще бъде преустановен изцяло
©
Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на Р. С. Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от Р. С. Македония, изключително само за товарни автомобили, като пътническият трафик ще се осъществява безпрепятствено.
Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период.
На общата граница между Република България и Република Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП – Деве Баир – Гюешево, Делчево – Станке Лисичково и Ново село – Златарево, на територията на РС Македония.
Считано от 00:00 ч. на 27.01.2026 г. ще бъде преустановен изцяло товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на Република Северна Македония.
Към момента няма напрежение по границите. Създадена е необходимата организация от страна на институциите, като областният управител Георги Динев е в постоянна комуникация с ОДМВР, Гранична полиция и ангажираните служби.
За утрешния ден е предвидена по-засилена организация, като са осигурени подходящи места за спиране и престой на товарните автомобили. Преминаващите водачи се уведомяват своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.
Още от категорията
/
Лекар: Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог
24.01
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
Емилия Зафираки: Разказите и книгите на Филип Лхамсурен запалиха любопитството ми към Амазония
23.01
Психотерапевтът Ивайло Симеонов: Изкуството може да има благоприятен ефект върху нашите по-неприятни емоционални състояния
23.01
Почина Калин Терзийски
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.