Във връзка с протеста на превозвачи от 13:00 ч. днес временно е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона на вход към България през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Връшка чука", "Брегово", "Стрезимировци", "Гюешево", "Делчево" и "Златарево", съобщиха от Областна администрация - Благоевград.Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на Р. С. Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от Р. С. Македония, изключително само за товарни автомобили, като пътническият трафик ще се осъществява безпрепятствено.Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период.На общата граница между Република България и Република Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП – Деве Баир – Гюешево, Делчево – Станке Лисичково и Ново село – Златарево, на територията на РС Македония.Считано от 00:00 ч. на 27.01.2026 г. ще бъде преустановен изцяло товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на Република Северна Македония.Към момента няма напрежение по границите. Създадена е необходимата организация от страна на институциите, като областният управител Георги Динев е в постоянна комуникация с ОДМВР, Гранична полиция и ангажираните служби.За утрешния ден е предвидена по-засилена организация, като са осигурени подходящи места за спиране и престой на товарните автомобили. Преминаващите водачи се уведомяват своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.