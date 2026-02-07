ЗАРЕЖДАНЕ...
От утре температурите падат, а от понеделник започва нахлуването на по-студен въздух
©
Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места, главно в Южна, по-късно през деня и в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°.
Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Понеделник и вторник
През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно с валежи, на повече места в понеделник. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна - дъжд. Температурите ще се понижат и във вторник минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 0° и 5°, по-високи в крайните южни райони.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница: Проектът е "надпартиен", работи се ежедневно
05.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
България ще кандидатства за вписване на Розовата долина в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
04.02
Проф. д-р Манол Соколов: Над 50% от случаите на рак на дебелото черво у нас се откриват едва в 3 и 4 стадии
04.02
Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.