|От столичното летище с първа официална информация за задържания мъж, издирван от Интерпол
Арестът на Игор Гречушкин идва почти пет години, след като ливански разследващ съдия издаде две заповеди за арест чрез Интерпол за него и капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.
Българските власти излязоха с първа официална информация за задържан, издирван от Интерпол.
Ето какво заяви на брифинг на столичното летище Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София": На 5 септември с полет от Пафос, Кипър, около 1 часа, при извършване на гранична проверка на пътниците, пристигнали с този полет е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършените справки в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол, че това лице е издирвано с червен бюлетин. След като личността на лицето е потвърдена, лицето е задържано. Информацията е предоставена на колегите от Дирекция международно оперативно сътрудничество. Те от своя страна, следвайки законовите процедури са уведомили Върховна касационна прокуратура. В резултат на което на 6 септември около 11 часа лицето е преместено в Следствения арест на "Г. М. Димитров". Лицето е гражданин на Кипър. Може да се предположи, че има и друго гражданство. Не е оказвал съпротива, дълго време е искал да се чуе с адвокат, преди да се оформи административно задържането.
След като се чу с адвокат съдейства напълно на нашите действия. В багажа му не е имало нищо притеснително. Заявил е, че идва в България на туризъм. Нека кажем, че червената бюлетина е издадена по искане на Ливан.
Предстои българските съдебни органи да преценят дали основанието за задържането му е достатъчно, за да се премине към екстрадация".
