От столичното летище с първа официална информация за задържания мъж, издирван от Интерпол

© БНТ По-рано през деня ви съобщихме, че руският собственик на товарен кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който е в центъра на масивната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г., е бил арестуван в България. Това съобщиха ливански съдебни служители, предава Euro News.



Арестът на Игор Гречушкин идва почти пет години, след като ливански разследващ съдия издаде две заповеди за арест чрез Интерпол за него и капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.



Българските власти излязоха с първа официална информация за задържан, издирван от Интерпол.



Ето какво заяви на брифинг на столичното летище Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София": На 5 септември с полет от Пафос, Кипър, около 1 часа, при извършване на гранична проверка на пътниците, пристигнали с този полет е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършените справки в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол, че това лице е издирвано с червен бюлетин. След като личността на лицето е потвърдена, лицето е задържано. Информацията е предоставена на колегите от Дирекция международно оперативно сътрудничество. Те от своя страна, следвайки законовите процедури са уведомили Върховна касационна прокуратура. В резултат на което на 6 септември около 11 часа лицето е преместено в Следствения арест на "Г. М. Димитров". Лицето е гражданин на Кипър. Може да се предположи, че има и друго гражданство. Не е оказвал съпротива, дълго време е искал да се чуе с адвокат, преди да се оформи административно задържането.



След като се чу с адвокат съдейства напълно на нашите действия. В багажа му не е имало нищо притеснително. Заявил е, че идва в България на туризъм. Нека кажем, че червената бюлетина е издадена по искане на Ливан.



Предстои българските съдебни органи да преценят дали основанието за задържането му е достатъчно, за да се премине към екстрадация".