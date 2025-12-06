ЗАРЕЖДАНЕ...
От шарана до бюджета: Как се подготвяме за Никулден?
В навечерието на празника екипът на "Фокус“ проведе анкета, за да разбере как хората отбелязват един от най-обичаните зимни дни.
Още в началото анкетираните споделиха докъде са стигнали с приготовленията.
По-голямата част от тях заявиха пред микрофона ни, че планират всичко предварително, за да посрещнат празника подобаващо:
"Не оставям нищо за последния момент, по-малко, по малко се готвя, за да бъдем точни. Варвара, Сава, Никулден – три поредни дни. На Варвара се вари нещо, на Сава се пече, а на Никулден гостите ще посрещнем.“
Други участници в анкетата подчертаха, че празничната трапеза е не само традиция, но и повод да съберат близките си:
"Приготвям се. Хубаво си е Никулден, както е хубав и всеки друг ден. На мен ми е приятно да приготвя нещо за внуците, защото при мен рядко идват други хора. Те са ми останали, няма кой друг. Правя го заради децата – трябва да им предадем традицията. Иначе риба се яде по всяко време, но тогава е хубаво човек да си направи празника."
Сред анкетираните имаше и такива, които предпочитат да оставят приготовленията за последния момент:
"Все още не съм се подготвила за Никулден. Очаквам да ми донесат риба – пъстърва, не шаран. Прясна, малко преди празника. Затова засега други подготовки не правя.“
По отношение на рибата мнозина остават верни на традицията:
"Купуваме си шаран с люспички. По традиция си отделяме. Приготвям то в тава, пълнен с ориз и праз лук.“
Други предпочитат да експериментират и заменят шарана с различни видове риба:
"Бяла риба предпочитаме. Тази година сме взели мряна.“
Разнообразни бяха и отговорите на въпроса какъв бюджет планират за празничната трапеза.
Някои споделиха, че очакват разходите да са по-високи – една от жените посочи, че вероятно 100 лева няма да ѝ стигнат. Друга участничка заяви, че са заделили 200 лева, включително за подарък. Имаше и по-скромни очаквания: "Не много, но 50 лева предполагам ще стигнат.“
Повече може да чуете в звуковия файл.
Валя НАЙДЕНОВА
