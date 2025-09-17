От голяма банка предупредиха гражданите за сериозен риск

© През последните месеци се наблюдава ръст на случаи, при които хора стават жертва на измами, свързани с потребителски кредити. От УниКредит Булбанк предупреждават за сериозен риск гражданите да бъдат въвлечени в схеми, които изглеждат примамливо, но могат да доведат до тежки финансови последици.



Често измамниците обещават бърза и лесна печалба срещу изтегляне на заем. В някои случаи предлагат комисионна за това, че човек ще изтегли кредит на свое име, или го насочват да посети няколко банки в рамките на един ден, за да изтегли повече от един кредит. Обещават също, че задължението ще бъде погасено от тяхна страна в кратък срок. Често в схемата се въвличат познати или близки хора, за да се създаде чувство на доверие.



Резултатът обаче е различен – натрупване на задължения, които остават за сметка на лицето, подписало договора с банката. Възможно е да се стигне до просрочия, сериозни финансови затруднения и трайно увреждане на кредитната история. Важно е да се подчертае, че договорът за заем винаги е между банката и самия кредитополучател, а не с трети лица, които стоят зад подобни предложения.



Специалистите съветват гражданите да не се доверяват на оферти за лесна печалба чрез кредити и да бъдат особено внимателни дори когато става дума за лична услуга към познат. Допълнителни препоръки за предпазване от подобни измами могат да бъдат намерени и на сайта на банката.