От днес влизат по-ниски цени на природния газ
© Фокус
Утвърдената цена от 31,15 евро/MWh е с 3,3 % по-ниска спрямо м.декември 2025 г., която беше в размер на 32,22 евро/MWh). Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 25 % по-ниска спрямо януари 2025 г., и с 21,5 % спрямо януари 2024 г.
"Ще вдигна тост с хубаво българско вино": Кристин Лагард с обръщение часове преди страната ни да влезе в еврозоната
31.12
31.12
