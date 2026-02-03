ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес влиза еднодневната винетка: АПИ с препоръки откъде да се купува
©
Поради очаквания повишен интерес към новата дневна винетка, която ще се продава от днес – 3 февруари, и изтичането на голям брой годишни винетки е необходимо гражданите да са внимателни и да ползват официалните канали за покупка:
–Интернет страницата на Националното тол управление: www.bgtoll.bg;
мобилното приложение BGTOLL;
– терминалите за самотаксуване в търговски обекти, посочени на страницата на НТУ (https://www.bgtoll.bg/e-vinetka);
– на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура“;
– партньорската мрежа, обявена на сайта на НТУ - https://www.bgtoll.bg/za-nas/partniorska-mreja
През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Цените са фиксирани и не се начислят никакви допълнителни или административни такси:
Годишна – 49,60 евро (97 лв.)
Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)
Месечна – 15,34 евро (30 лв.)
Седмична – 7,67 евро (15 лв.)
Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)
Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.
