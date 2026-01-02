ЗАРЕЖДАНЕ...
От днес в Тотото вече приемат залози само в евро
"Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за хазарта хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в евро“. Това съобщават от Българския спортен тотализатор.
Промените, с които се въвежда единствено приемането на залози в евро, са приети в преходните и заключителни разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в България през август 2024 година. С него беше решено в чл. 3, ал. 4 на Закона за хазарта да бъдат премахнати думите "в български левове“. Така от първите дни на 2026 година в тото пунктовете се приема плащане само в евро.
От БСТ потвърждава, че залози се приемат в евро и печалби се изчисляват и изплащат в евро. До 4.01, когато от 18:45 часа ще се проведе първият за 2026 г. тираж, всички системи ще работят в пълен синхрон.
